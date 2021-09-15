Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

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Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 13:28

Manavgat Akseki karayolu Kale mevkisinde yolcu otobüsü otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve eşi olay yerinde hayatını kaybederken 2 kızı yaralandı.

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