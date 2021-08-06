Yolcu otobüsü şoförü, dinlenmek için girdiği bagajda ölü bulundu
Antalya'da yolcu otobüsü şoförü Yılmaz Atak (59), mola değişimi sonrası girdiği otobüsün bagajında ölü bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 5036 Sokakta meydana geldi. Şehirlerarası firmaya ait bir firmanın uzun yol şoförü Yılmaz Atak, dün Adana'dan yolcu alıp yola çıktı. Saat 03.00 sıralarında mola verip görevini diğer kaptana devreden Atak, otobüsün bagaj kısmına geçip uyudu.
Sabah saatlerinde Antalya'ya ulaşıp sokağa park edilen otobüsün muavini, Atak'ı uyandırmak için bagajı açtı. Atak'ın hareketsiz yattığını gören muavin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Atak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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