Yolda düşen 100 bin liralık kolye, 100 saatlik görüntü izlenerek bulundu

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:38

Olay, 3 Temmuz gecesi, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 7'nci Sokak'ta meydana geldi. Yakınının düğününden dönen A.Ç., araçtan indikten sonra boynundaki altın kolyesini düşürdü.

Eve girdiğinde 100 bin liralık kolyesinin olmadığını fark eden A.Ç., eşi C.Ç. ile geri dönüp araca ve çevreye baktı. El işlemeli altın kolyeyi bulamayan çift, polise başvurdu. Adrese gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 5 kilometrelik alandaki 30 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile iş yeri kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı.

Yaklaşık 100 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, A.T. adlı kişinin kolyeyi yerden aldığını belirledi. Adresi tespit edilen A.T., polis merkezine getirildi. İşlemlerin ardından kolye, sahibine teslim edildi. A.Ç. ve C.Ç., şikayetçi olmayınca A.T. de serbest bırakıldı.