Yozgat’ta trafik ekipleri bayram öncesi denetimlere başladı
İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı tatili öncesi alınacak trafik tedbirleri ile ilgili 81 il valiliğine genelge gönderilmesinin ardından Yozgat’ta bugün itibariyle 66 kavşakta 500 personel ile trafik denetimleri başladı.
Kurban Bayramın sayılı günler kala 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların seyahatleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 il valiliğine, karayollarında alınacak trafik tedbirleri ile ilgili genelge doğrultusunda karayollarında trafik denetimleri bugün itibariyle başladı.
18 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtilen denetimlerde ülke genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde günlük 114 bin 960 ekip ve 210 bin 352 personel sağlıklı ve güvenli bir trafik akışının sağlanması için görev başında olacak.
Bu doğrultuda konumu itibariyle doğuyu batıya, kuzeyi de güney ilerine bağlayan önemli bir kavşak noktalarından biri olan Yozgat´ta da, 66 kavşakta 500 personel, özellikle uzun süre araç kullanan sürücülerin sık sık mola vererek yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlere başladı.
Emniyet ve jandarma ekipleri, bayrama sayılı günler kala yaptıkları denetimlerle sürücülere; sık sık mola vermeleri, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, emniyet kemeri kullanmaları ve aşırı sürat yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Bayram boyunca da görev yapacak olan trafik ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürecek.
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