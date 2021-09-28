'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale: Yaklaşık 80 öğrenci gözaltına alındı

28 Eylül 2021 Salı, 09:57

Devlet yurtlarında yer olmaması, özel yurt ve ev kiralarının fahiş oranlarda artmasını protesto eden üniversitelilerin 'barınamıyoruz' eylemleri devam ediyor. İstanbul Kadıköy'deki Moda Parkı'nda sabahlayan gençlerin 8. gününe giren 'Yurtsuzlar' nöbetine polis saldırdı.

Gençler sosyal medya hesaplarından, yaklaşık 50 kişinin darp edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

İZMİR'DE YAKLAŞIK 30 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de de polis, öğrencilerin 'barınamıyoruz' nöbetine müdahale etti. Polisin, gözaltına aldığı yaklaşık 30 öğrenciyi bindirdiği minibüste darp ettiği kameralara yansıdı.

HUKUKİ GEREKÇE İSTEYEN GENÇLERE: ŞİMDİ BUNLARI BOŞVERİN

Arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen öğrencilerle polis amiri arasında da 'hukuk' tartışması yaşandı. Gençler, 'burada oturmanız yasak' diyen amirden nöbetin engellenmesi ve gözaltıların hukuki gerekçesini açıklamasını istedi. Amir ise "Şimdi bunları boş verin, dağılmanız gerekiyor, 5 dakikanız var" dedi.

SAĞLIK KONTROLÜNDE DARP

İzmir'de polis, gözaltına aldığı öğrencileri sağlık kontrolü için götürdüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Eski adıyla Yeşilyurt Devlet Hastanesi) girişinde de darp etti. Gözaltı minibüsündeki öğrenciler bu görüntüleri 'Gözaltında işkence var' diyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntülere göre polisler yere yatırdıkları öğrenciye ters kelepçe takıyor.