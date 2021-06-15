Yurttaş, Erdoğan'a isyan etti, gözyaşlarını tutamadı

15 Haziran 2021 Salı, 09:44

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, bugün Adana‘da son durağı Çukurova ilçesi oldu. Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin de esnaf gezisi sırasında Akşener'e eşlik etti. Akşener, "Erdoğan Saray’da Meral Abla yollarda" sloganıyla karşılandı.

“MAL ALIMI YAPAMIYORUZ”

Akşener ve esnaf arasında şu diyaloglar yaşandı:

Esnaf: Eski gelirimiz kalmadı. Mal alımı yapamıyoruz. Ben size dükkanı gezdirmek istiyorum mallarımın arkası boş. Doğru düzgün mal alamıyoruz. Kişisel bakım olduğu için birazcık dönüyor işimiz, çok kötü diyemem ama o eski zamanlarda yaptığımız işler kalmadı.

Akşener: Kredi borcunuz var mı?

Esnaf: Olmaz olur mu?

“BEN ONA HELALLİK MELALLİK VERMİYORUM, TÜKENDİM”

Yurttaş: Bana dediler ki 1100 yatıracağım şu fakirlere. Başkanım bakın ben çorap satıyorum. Evimi geçindiriyorum. İki oğlum, bir kızım var. Ben nasıl yapacağım? Bana çıkmış diyor ki; helallik istiyor. Ben ona helallik melallik vermiyorum. Bir 180 milyon verdiği para çok mu? Gelsin o Emine Erdoğan’la burada kebap yesin.

Akşener: Ağlama.

Yurttaş: Kendimi acındırmadım başkanım. Bu adam nasıl oy alıyor? Benim evlatlarım evde ufak tüple idare ediyor ama ben evimi geçindiriyorum.

Akşener: Geçindirebiliyor musun?

Yurttaş: Elhamdülillah. Kirayı veremedim başkanım işte tükendim.