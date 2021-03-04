Yurttaş, Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu'na böyle şikayet etti

04 Mart 2021 Perşembe, 16:12

Kılıçdaroğlu’nun Kadıköy'de esnafı ziyaretinde 4 çocuğu olduğunu söyleyen bir kadın, “Ben Cumhurbaşkanı’na 10 tane mektup gönderdim bir tane bile cevap gelmedi” diyerek yardım istedi. Zeynep Güneş isimli kadın, “İnternetten baktım. Siz gelecekmişsiniz. Sesimi duyurabilmek için ben buraya yemin ediyorum ki yürüyerek geldim. Bakın benim faturalarıma her şeyim kapalı. Benim sizden ricam, ben sizden yardım istemiyorum, benim ricam bana bir iş verin. Ben paket maket istemiyorum. Bana bir babalık yapın beni bir işe alın, benim çalışmam lazım” diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun önüne çıkan vatandaşlar yardım talep etti. 4 çocuk sahibi olduğunu ve 10 yıldır da dul olduğunu belirten Zeynep Güneş Kılıçdaroğlu'ndan yardım istedi.

"CUMHURBAŞKANI'NA 10 MEKTUP GÖNDERDİM BİR TANE BİLE HABER GELMEDİ"

Sorunlarına çare bulmak için 10 kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını ancak birine bile yanıt gelmediğini anlatan Zeynep Güneş, CHP Liderine şunları söyledi:

"Benim kocam yok 10 yıldır dulum. Benim 4 tane çocuğum var. Ben Cumhurbaşkanı’na 10 tane mektup gönderdim bir tane bile cevap gelmedi. İnanın ki Ataşehir Belediyesi ancak ekmek verebildi karnımızı doyurduk. Allaha şükür ki kötü yola düşmedim. Benim bir ricam var; oğlum işsiz, ben işsizim, bana bir babalık yapın ya bana bir büfe verin ya da beni bir yere işe alın. Ben bu yaşımdan sonra kötü yola düşerim, istemem. Cumhurbaşkanı’na 10 tane mektup gönderdim bir tane bile haber gelmedi. Suriyelilere, herkese her şey var... Ben gerçekten zor durumdayım. İnternetten baktım. Siz gelecekmişsiniz. Sesimi duyurabilmek için ben buraya yemin ediyorum ki yürüyerek geldim. Bakın benim faturalarıma her şeyim kapalı. Benim sizden ricam, ben sizden yardım istemiyorum, benim ricam bana bir iş verin. Ben paket maket istemiyorum. Bana bir babalık yapın beni bir işe alın, benim çalışmam lazım. Bakın ben Ataşehir’de oturuyorum, belediye Allah razı olsun bana babalık yaptı, ekmek verdi. Ben hiçbir şey istemiyorum iş istiyorum, elini ayağını öperim ne olur bana bir iş. Oğlum işsiz, altı aydır kirasını veremiyor, ben bazen pazara çıkıyorum, yerim yok."

Kemal Kılıçdaroğlu, iş isteyen mağdur kadının adını ve iletişim bilgilerini alarak, arayıp yardımcı olacaklarını söyledi.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu da mağdur kadına "Biz seni bu hafta arayacağız. Nerde ve nasıl yardımcı olacağız birlikte ne yapabiliriz seninle konuşacağız" dedi.