Yurttaşın Halk Ekmek kuyruğu böyle görüntülendi

04 Şubat 2022 Cuma, 16:40

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Halk Ekmek büfesi önünde yurttaşlar ucuz ekmek kuyruğu oluşturdu.

Kameralara yansıyan kuyruğun metrelerce olmadı dikkat çekti.

Daha önce de AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin Halk Ekmek büfelerini kaldırma girişimi ve büfe etrafında kazı çalışması başlatması tepkilere neden olmuştu.