Yurttaşın Halk Ekmek kuyruğu böyle görüntülendi
AKP'li Üsküdar Belediyesi'nde Halk Ekmek kuyruğu dikkat çekti.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Halk Ekmek büfesi önünde yurttaşlar ucuz ekmek kuyruğu oluşturdu.
Kameralara yansıyan kuyruğun metrelerce olmadı dikkat çekti.
Daha önce de AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin Halk Ekmek büfelerini kaldırma girişimi ve büfe etrafında kazı çalışması başlatması tepkilere neden olmuştu.
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