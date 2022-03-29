Yurttaşları yatırım vaadiyle 1 milyon TL dolandırdılar
Antalya’da yurttaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek yüksek kazançlı borsa yatırımı paylaşımında bulunup kazanç vaadi ile insanları dolandıran ve bu yöntemle 1 milyon TL kazanç elde eden 5 şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurttaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplardan yüksek kazançlı borsa yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunan 5 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler, ele geçirdikleri hesaplarda ekli kişilerin güvenini sağlayarak kendileri ile iletişime geçen kişilerden yüksek kazan vaadi ile yatırım danışmanlığı ücreti adı altında ücret talep etti. Yüksek meblalağlarda para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenleyen şüpheliler, kazandıkları paraları alabilmeleri için çeşitli vergiler ve dosya masrafları adı altında para alarak yurttaşları dolandırdı.
1 milyon TL haksız kazanç elde eden 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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