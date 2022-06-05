Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun
Taksim metrosunun yürüyen merdivenlerinin bandından kayarak eğlenmeye çalışan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.
Taksim metrosunda çocuklar eğlenmek amacıyla yürüyen merdivenlerin bandından aşağıya kaydı.
Etraftaki yurttaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kaymaya devam eden çocukların tehlikeli oyunu bir süre devam etti. Bu sırada merdivenleri kullanan 2 kişi, düşüp yaralanma ihtimalleri olan çocuklara tepki gösterdi.
Çocuklar ise umursamayarak kendilerince eğlenmeye devam etti. Çocukların tehlikeli oyunu saniye saniye kameraya yansıdı.
Video Haberler
- 'Beni asla susturamazlar'
- Erdoğan bu kez 'camilerimiz yakıldı' dedi
- Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun
- Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildi
- Balıkların 'ölüm göçü'
- O anlar saniye saniye kamerada
- İzmir'de oksijen tükendi, balıklar öldü
- 6 saatte kontrol altına alındı
- 'Atatürk Havalimanı'na ilişkin yeni belge ortaya çıktı!
- Araçla sıkıştırarak öldürmüştü: 2 kez müebbet isteniyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Koca 4 kişinin test sonucunu açıkladı
- Balıkesir beşik gibi sallanıyor
- Enflasyonu 'müjde' diye duyurdular
- 'Ölüm tehditleri alıyorum'
- AKP'den yeni adaylık açıklaması
- Peker'den 'sokak' ve 'seçim günü' mesajları
- Pique ve Shakira cephesinden ilk açıklama
- İşte iktidarın izleyeceği yol
- İktidar ve muhalefet arasında pazarlık
- 'Yetiştirip köle gibi kullanmak istiyorlar'