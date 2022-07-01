Yusuf Kaplan'dan Akit TV'de skandal sözler: 'Laikler beyin özürlü'
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, katıldığı bir televizyon programında laiklik düşmanlığını yurttaşlara hakaret ederek ortaya koydu. Kaplan, "Laikler beyinsiz adamlar. Beyin özürlü, beyin özrü olmasa laik olmaz zaten" dedi
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Akit'in televizyon kanalında konuk olduğu "Kürsü" isimli programında laiklik nefretini hakaretlerle dile getidi.
Kaplan, programda "cemaat-tarikat", "sekülerizm" ve "laiklik" tartışmalarına ilişkin konuşurken laiklik için "Hegel söylemiş, sekülerizmin, laikliğin bir barbarlık biçimi olduğunu söylüyor ve buna karşı direnme kaynağının İslam medeniyeti olduğunu söylüyor" iddiasında bulundu.
Kaplan, "İslami semiyolojik düzen olmasaydı Fener Rum Patrikhanesi İstanbul'un İslami kimliğini dümdüz edecekti, bunu anlamıyor insanlar. Salak millet. Laiklerin kafası basmıyor. Beyinsiz adamlar. Beyin özürlü, beyin özrü olmasa laik olmaz zaten. Beyin sorunu var ortada" dedi.
ÖZÜR DİLEDİ
Kaplan, büyük tepkiye neden olan ifadelerinin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'da bir açıklama yaptı ve özür diledi:
"Türkiye’deki laiklik uygulamasının milletin burnundan getirdiğini, başörtüsü örneğinde olduğu gibi zulme dönüştüğünü söyledim, zorba laiklik anlayışını eleştirdim. Kimseyi aşağılayacak biri değilim. Canlı yayında söylediğim sözler maksadını aşmış. Özür dilerim."
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