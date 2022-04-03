Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti

03 Nisan 2022 Pazar, 13:10

Aksaray’da, Zabıta ekiplerinin dilencilik yapan kişiyi yerlerde sürükleyerek müdahale ettiği görüntüleri bir yurttaş tarafından kayda aldı. Yapılan kayıtta zabıta ekiplerinin dilencilik yapan kişiyi iş merkezinin çıkışına kadar yerde sürüklediği görülürken çevredeki yurttaşların da yüksek sesle tepki verdikleri duyuldu.

Zabıtanın müdahalesini sürdürürken, görüntüleri kaydeden yurttaşa, “Çekme bak, yaptığın suç” diye bağırdığı da görüldü.

Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Gümüşsoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek yapılan tavrı tasvip etmediklerini söyledi.