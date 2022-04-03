Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
Aksaray’da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Piri Mehmet Paşa Çarşısı’nın zemin katında dilencilik yapan kişiye müdahale eden Aksaray Belediyesi Zabıta ekiplerine, yurttaşlar tepki gösterdi.
Aksaray’da, Zabıta ekiplerinin dilencilik yapan kişiyi yerlerde sürükleyerek müdahale ettiği görüntüleri bir yurttaş tarafından kayda aldı. Yapılan kayıtta zabıta ekiplerinin dilencilik yapan kişiyi iş merkezinin çıkışına kadar yerde sürüklediği görülürken çevredeki yurttaşların da yüksek sesle tepki verdikleri duyuldu.
Zabıtanın müdahalesini sürdürürken, görüntüleri kaydeden yurttaşa, “Çekme bak, yaptığın suç” diye bağırdığı da görüldü.
Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Gümüşsoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek yapılan tavrı tasvip etmediklerini söyledi.
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