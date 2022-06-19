Zafer, serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğuldu
Gaziantep’in Nizip ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren fabrika işçisi Zafer Polat (25) hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Nizip ilçesi Aşağı Çardak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre fabrika işçisi Zafer Polat ve arkadaşları serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi. Zafer Polat, yüzmek için açıldığı Fırat Nehri’nde bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden arkadaşları 112 ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fırat Nehri’nde kaybolan gencin bulunamayan cesedi için Adıyaman’dan dalgıç polis ekipleri takviye edildi. Dalgıç ekipleri Fırat Nehri’nde yaptıkları arama çalışmalarının ardından Zafer Polat’ın cansız bedenine ulaştı.
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