Zam talebi reddedilen Siirtli fırıncılar çalışmama kararı aldı

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Siirt’te 2,5 TL’den satılan ekmeğin maliyetleri karşılamadığını belirterek zam talebinde bulunan fırıncılar, taleplerinin reddedilmesine üzerine çalışmama kararı aldı.

ANKA
09 Haziran 2022 Perşembe, 13:40

Siirt’te ekmek fiyatının 2,5 TL’den 3,5 TL’ye çıkarılmasını isteyen fırıncılar, taleplerinin reddedilmesi üzerine, zam yapılana kadar ekmek üretmeme kararı aldı. Bir çay ocağında toplanan fırıncılar, 2,5 liralık fiyatın artan maliyetleri karşılamadığı belirtti.

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