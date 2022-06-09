Zam talebi reddedilen Siirtli fırıncılar çalışmama kararı aldı
Siirt’te 2,5 TL’den satılan ekmeğin maliyetleri karşılamadığını belirterek zam talebinde bulunan fırıncılar, taleplerinin reddedilmesine üzerine çalışmama kararı aldı.
Siirt’te ekmek fiyatının 2,5 TL’den 3,5 TL’ye çıkarılmasını isteyen fırıncılar, taleplerinin reddedilmesi üzerine, zam yapılana kadar ekmek üretmeme kararı aldı. Bir çay ocağında toplanan fırıncılar, 2,5 liralık fiyatın artan maliyetleri karşılamadığı belirtti.
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