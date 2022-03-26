Zelenski'den müzakereler için 'adil şartlar' uyarısı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile yapılacak müzakerelerde ülkesinin egemenliğinin garanti edilmesi ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiğini kaydederek, "Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski video mesajında, Rus ordusunu büyük kayıplara uğratan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Donbas, Harkiv ve Kiev'de düşman saldırılarına karşı mücadele etmeye devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Savunucularımız Rusya'nın saldırılarını püskürterek, Rus yönetimini, basit ve mantıklı düşünce olan, konuşmanın gerekli olduğuna yönlendiriyor. Vakit kaybetmek için değil, acilen anlamlı, dürüst ve sonuç için konuşulmalı" ifadelerini kullandı.
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