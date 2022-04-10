Zelenskiy: "Bekleyecek zamanımız yok, Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın bekleyecek zamanının kalmadığını belirterek, Batı'dan Rusya'nın petrol ihracatına ambargo koymasını istedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının 45. gününde ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın nakit akışlarına daha acı verici kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi.
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