Zelenskiy: "Bekleyecek zamanımız yok, Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın"

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın bekleyecek zamanının kalmadığını belirterek, Batı'dan Rusya'nın petrol ihracatına ambargo koymasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2022 Pazar, 09:40

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının 45. gününde ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın nakit akışlarına daha acı verici kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi.

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