Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Zeytinburnu'nda otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı.
Bisikletlinin ağır yaralandığı kazada otomobil takla atarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, geçen salı akşam saatlerinde Zeytinburnu D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CDC 788 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarptı. Bisikletliyle birlikte yola savrulan kişi ağır yaralanırken otomobil de takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Polis ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, takla atan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
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