Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı

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Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa, temizlenmesinin ardından doğaya bırakıldı.

(İHA)
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:24

İpekyolu ilçesinde zifte bulanmış kaplumbağayı gören duyarlı yurttaşlar, Doğa Koruma Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Yurttaşlardan alınan kaplumbağa, temizliği ve bakımı yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Kaplumbağa, yapılan temizlik ve rehabilitasyonun ardından merkezin bahçesine bırakıldı.

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