Zonguldak'ta kuvvetli yağışta yolları ve işyerini su bastı
Zonguldak'ta kuvvetli yağışta derelerin taşması sonucu bir işyerini su bastı. Esnaf eline aldığı kovayla işyerine giren suları temizlemeye çalıştı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ilçesi Dursunlar köyünde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yol adeta nehre dönüştü. Sularla birlikte taş parçaları da yolda sürüklendi. Sular bir süre sonra çekilirken, köydeki ulaşımı etkileyen yağmur bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan Perşembe beldesinde de yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle caddeyi basan su bir berber dükkanındaki eşyaları kullanılamaz hale getirdi.
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