Zoom etkinliğinde taciz 'anısını' anlatan Şengör, tepki çekti

17 Eylül 2021 Cuma, 10:07

Prof. Dr. Celal Şengör’ün 20 Ağustos’ta internete yüklenen ve dün sosyal medyada çokça paylaşılan videosu büyük tepki çekti.

Zoom etkinliğine katılan Şengör, öğrencisi ile yaşadığı bir anıyı anlattı. Bir olayın ardından öğrencisine çok kızdığını aktaran Şengör, "O kadar kızdırdı ki, S.’nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana" ifadelerini kullandı.

"BABAN BUNU YAPTI MI?"

Şengör daha sonra ise kadın öğrenciye, "Bana bak. Baban bunu yaptı mı?" sorusunu yönelttiğini söyledi. Öğrencisinden, "Babam bile bana böyle bir şey yapmadı" cevabını aldığını aktaran Şengör daha sonra, "Hah... Eksik kalmış. Şimdi tamamlandı" dediğini belirtti.

İTÜ’LÜ ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Video Twitter’da büyük tepki çekerken, “Marifetmiş gibi pişkin pişkin gülerek öğrencisine cinsel taciz uyguladığını anlatan Şengör’ün yaptığı cezasız kalmamalı” yorumları yapıldı. İTÜ Kadın Dayanışması Twitter hesabından da, “Bizleri 'terbiye' ettiğini sanan, akademide tacizi ve tecavüzü meşrulaştıran bu adamı okulumuzda istemiyoruz” paylaşımı yapıldı.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKTİ

Daha önce de katıldığı bir canlı yayında kütüphanede gördüğü bir kadından bahsederken, “Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim” sözlerini kullanan Şengör büyük tepki çekmişti.