Denizden gelen lezzet: Ağustos ayında hangi balıklar yenir?

Yaz sofralarını şenlendiren balıklar ağustos ayında da tazeliğini koruyor. Mevsiminde tüketilen balıklar hem daha sağlıklı hem de çok daha lezzetli! Peki, ağustos ayında hangi balıklar tercih edilmeli? İşte, sofranıza lezzet katacak en taze seçenekler...

A Ğ USTOS AYINDA HANG İ BALIKLAR YENİR?

1. Sardalya

Yaz aylarının yıldızı olan sardalya, ağustos ayında en lezzetli zamanını yaşar. Izgara ya da fırında pişirildiğinde eşsiz bir aroma sunar.

2. Tekir

Pembe renkli ve yumuşak etli tekir, özellikle tava olarak hazırlandığında damakları şenlendirir. Ağustos, bu balığı denemek için ideal bir dönemdir.

3. Barbun

Barbun balığı da ağustosta bolca avlanır ve lezzetiyle öne çıkar. Tavası, sofralarda sıkça tercih edilen bir alternatiftir.

4. Kaya balığı (Kaya levreği)

Az bilinse de kaya balığı, ağustos ayında sıkça çıkan ve çorba veya buğulama şeklinde tüketilebilecek bir balıktır.

5. İzmarit

Kılçığı az ve eti lezzetli olan izmarit, genellikle ızgara veya tava olarak hazırlanır. Ağustos ayında bol miktarda bulunur.

6. Mercan

Beyaz etli ve hafif bir balık olan mercan, yaz sofraları için iyi bir tercihtir. Fırın ya da buğulama ile hazırlanması önerilir.