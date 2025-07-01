Denizden gelen lezzet: Temmuz ayında hangi balıklar yenir?

Yaz aylarının sıcaklığını hissettirdiği Temmuz ayında, denizler de balık çeşitliliği bakımından zenginleşir. Balık severler için Temmuz, taze ve lezzetli balıklarla beslenmek adına harika bir dönemdir. Peki, Temmuz ayında hangi balıklar yenir? İşte, Temmuz ayında tüketilebilecek başlıca balık türleri ve faydaları...





TEMMUZ AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

1. Lüfer

Temmuz ayında lüfer mevsimi devam eder. Parlak ve mavi pullarıyla dikkat çeken lüfer, yağlı ve lezzetli etiyle yaz sofralarının vazgeçilmezidir. Omega-3 açısından zengin olan lüfer, kalp sağlığına faydalıdır.

2. Sardalya

Sardalya, özellikle yaz aylarında bolca bulunan küçük ve lezzetli bir balıktır. Protein ve kalsiyum açısından zengin olan sardalya, genellikle ızgara ya da fırında tüketilir.

3. Çipura

Temmuz ayında çipura da taze olarak bulunur. Beyaz etli ve hafif tadıyla pek çok kişi tarafından tercih edilen çipura, sağlıklı beslenme için idealdir.

4. Levrek

Levreğin Temmuz ayında tazesi bulunur. Yağ oranı dengeli olan bu balık, ızgara ya da buğulama şeklinde hazırlanabilir.

5. İstavrit

Yaz aylarında sofralarda sıkça yer alan istavrit, uygun fiyatı ve lezzetiyle tercih edilir. Protein deposu olan istavrit, vitamin ve mineral bakımından da zengindir.