Ev yapımı zeytini tatlandırmanın püf noktaları: Zeytinin acılığını alan 5 etkili yöntem

Zeytin, doğası gereği oleuropein adı verilen acı bir bileşen içerir. Bu madde, zeytine karakteristik acı tadını verir ve tüketilebilmesi için mutlaka giderilmesi gerekir. Geleneksel yöntemlerden pratik ev çözümlerine kadar pek çok teknik bulunsa da her zeytin türü için doğru yöntemi seçmek büyük fark yaratır. Peki zeytinin acılığı nasıl giderilir, en doğal ve kalıcı yöntem hangisidir? İşte, zeytinin acılığını alan 5 etkili yöntem...

ZEYTİNİN ACILIĞINI ALAN 5 ETKİLİ YÖNTEM

1. Suda bekletme yöntemi (En doğal yol)

Zeytinler çizilir veya kırılır.

Geniş bir kapta üzerini geçecek kadar su eklenir.

Su her gün mutlaka değiştirilir.

Ortalama 10–20 gün içinde acılık azalır.

Avantajı:

Katkısız ve doğaldır.

Dezavantajı:

Sabır gerektirir.

2. Tuzlu salamura yöntemi

Zeytinler çizilir ve cam kavanoza alınır.

Üzerine %8–10 oranında tuzlu su eklenir.

Serin ve karanlık ortamda 3–4 hafta bekletilir.

Avantajı:

Uzun süre dayanır, lezzeti oturur.

İpucu:

Salamura sonrası zeytinler kısa süre suda bekletilirse tuzu dengelenir.

3. Kül suyu ile tatlandırma (Geleneksel usul)

Odun külü suyla karıştırılır ve süzülür.

Zeytinler bu suda 2–3 gün bekletilir.

Ardından bol suyla yıkanır ve normal suya alınır.

Avantajı:

Acılığı hızlı alır.

Dikkat:

Fazla bekletilirse zeytin yumuşayabilir.

4. Sirke veya limonlu su yöntemi (Hızlı çözüm)

Zeytinler çizilir.

İçine az miktarda sirke veya limon suyu eklenmiş suda birkaç gün bekletilir.

Sonrasında normal suya alınır.

Avantajı:

Süreyi kısaltır.

Not:

Tek başına yeterli olmayabilir, destekleyici yöntemdir.

5. Kaya tuzu ile kuru sele yöntemi

Siyah zeytinler kaya tuzuyla kat kat dizilir.

Kavanoz arada sallanır.

2–3 hafta içinde acılığı azalır.

Avantajı:

Yoğun aromalı zeytin elde edilir.

Dezavantajı:

Tuz oranı iyi ayarlanmalıdır.

ZEYTİNİN ACILIĞINI ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER