Kış sofralarının en doğal hali: Şubat ayında hangi meyve ve sebzeler tüketilmeli?

Mevsiminde tüketilen meyve ve sebzeler, hem lezzet hem de besin değeri açısından en doğru tercihler arasında yer alır. Şubat ayı, kış şartlarına uyum sağlamış sebzelerin ve bağışıklık sistemini destekleyen meyvelerin sofralarda öne çıktığı bir dönemdir. Peki, Şubat ayında hangi meyve ve sebzeler tüketilmeli? İşte, Şubat ayı meyve ve sebzeleri...

ŞUBAT AYINDA TÜKETİLMESİ GEREKEN SEBZELER

1. Lahana

Beyaz ve kırmızı lahana, Şubat ayında en taze hâlindedir. Lif oranı yüksek olup sindirim sistemini destekler.

2. Brokoli

Kış sebzelerinin yıldızı olan brokoli, vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Buharda veya fırında tüketilebilir.

3. Karnabahar

Şubat ayında bol bulunan karnabahar, hem hafif hem de doyurucu bir sebzedir. Çorba, fırın ve yemeklerde sıkça tercih edilir.

4. Ispanak

Demir ve folik asit açısından zengin olan ıspanak, kış aylarında en besleyici sebzelerden biridir.

5. Pırasa

Soğuk havalarda bağışıklığı destekleyen pırasa, Şubat ayında en lezzetli dönemindedir.

6. Havuç

Kış boyunca tazeliğini koruyan havuç, göz sağlığı ve bağışıklık için önemli bir besindir.

7. Kereviz

Şubat ayında bol bulunan kereviz, düşük kalorili yapısıyla detoks etkisi sunar.

8. Pazı

Vitamin ve mineral yönünden zengin olan pazı, kış sofralarının vazgeçilmez sebzelerindendir.

ŞUBAT AYINDA TÜKETİLMESİ GEREKEN MEYVELER

1. Portakal

C vitamini deposu olan portakal, bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli rol oynar.

2. Mandalina

Şubat ayında hâlâ taze ve sulu olan mandalina, günlük vitamin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

3. Greyfurt

Antioksidan içeriği yüksek olan greyfurt, kış aylarında sıkça tercih edilir.

4. Limon

Soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisiyle bilinen limon, Şubat ayında bolca bulunur.

5. Elma

Dört mevsim tüketilebilen elma, kış aylarında da lif ve vitamin desteği sağlar.

6. Armut

Şubat ayında depolama koşulları sayesinde hâlâ tazeliğini koruyan armut, sindirimi destekler.

7. Nar

Antioksidan açısından zengin olan nar, kışın bağışıklık dostu meyveler arasındadır.