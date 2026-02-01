Kışın en lezzetli zamanı: Şubat ayında hangi balıklar yenir?

Balığın en lezzetli ve en sağlıklı hâline ulaşmak için mevsiminde tüketilmesi büyük önem taşır. Şubat ayı, deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok balık türünün yağlandığı, etinin sıkılaştığı ve lezzetinin zirveye ulaştığı özel bir dönemdir. Bu ayda tezgâhlarda bulunan balıklar, hem besin değeri hem de tat açısından ideal seçenekler sunar. Peki, Şubat ayında hangi balıklar yenir, hangileri en lezzetli haline ulaşır? İşte, Şubat ayında gönül rahatlığıyla tüketilebilecek balıklar...

ŞUBAT AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BALIKLAR

1. Hamsi

Şubat ayı, hamsinin en lezzetli dönemlerinden biridir. Etli yapısı ve yoğun aromasıyla tava, fırın ve buğulama için idealdir. Omega-3 bakımından oldukça zengindir.

2. Palamut (Torik)

Palamut sezonunun sonlarına yaklaşılırken, Şubat ayında hâlâ oldukça lezzetlidir. Izgara ve fırın için sık tercih edilir.

3. Lüfer

Kış aylarının gözdesi olan lüfer, Şubat ayında da tezgâhlarda yerini alır. Eti beyaz, sıkı ve aromatiktir. Izgara için en uygun balıklardan biridir.

4. İstavrit

Uygun fiyatlı ve lezzetli bir seçenek olan istavrit, Şubat ayında bol bulunur. Tava ve buğulama şeklinde sık tüketilir.

5. Mezgit

Hafif ve beyaz etli bir balık olan mezgit, Şubat ayında oldukça tazedir. Çocuklar ve balık kokusuna hassas olanlar için ideal bir tercihtir.

6. Tekir

Kumluk deniz tabanlarında yaşayan tekir, Şubat ayında yağlanmaya başlar. Tavada pişirildiğinde lezzeti belirgin şekilde artar.

7. Barbun

Tekire benzeyen barbun, Şubat ayında en lezzetli dönemlerinden birine girer. Kızartma ve buğulama için uygundur.

8. Kalkan

Kış aylarının en değerli balıklarından biri olan kalkan, Şubat ayında tam mevsimindedir. Eti son derece lezzetli ve besleyicidir.

9. Uskumru

Yağlı yapısı sayesinde kış aylarında çok tercih edilen uskumru, Şubat ayında hem besin değeri hem de lezzet açısından üst seviyededir.