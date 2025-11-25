“Tadında Anadolu Hatay Lezzet Günleri” Adnan Menderes Havalimanı’nda

TAV Havalimanları iştiraki BTA, UNESCO tarafından “Yaratıcı Şehirler Ağı - Gastronomi Şehri” ilan edilen Hatay’ın kadim mutfak mirasını tanıtmak ve deprem bölgesine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Tadında Anadolu Lezzet Günleri” kapsamında havalimanlarındaki restoranlarında bu yıl Hatay mutfağını ağırlayacak. Tadında Anadolu İstanbul Havalimanı şubesinde 17-23 Kasım tarihleri arasında yapılan etkinlikler, 24-30 Kasım tarihleri arasında da Tadında Anadolu İzmir Adnan Menderes Havalimanı şubesinde devam edecek. Etkinliklerin İstanbul ve İzmir’den sonraki durağı, 1-7 Aralık tarih aralığında Tadında Anadolu Ankara Esenboğa Havalimanı şubesi olacak.

ÜRÜNLER KADIN KOOPERATİFİNDEN

Medeniyetler şehri Hatay’ın zengin mutfak kültürünü yaşatmanın yanı sıra 6 Şubat depremlerinden etkilenen üreticilerin, kadın kooperatiflerinin ve bölge esnafının desteklenmesini amaçlayan etkinliklerin menü danışmanlığı, depremlerde iki işletmesi birden yıkılan Hatay Sultan Sofrası kurucusu Metin Tansal tarafından yürütülüyor. Misafirlere sunulan menüde Altınözü zeytinyağı, zahter, oruk ve kaytaz böreği eşliğinde yoğurt aşı, zahter salatası, cevizli biber, tahinli tarator, biberli ekmek, öcce, tuzlu yoğurtlu lahana sarma, Belen tava, Hatay usulü kireçte kabak ve daha birçok yöresel lezzet yer alıyor. Etkinlik menüsündeki tüm ürünler beşi kadın kooperatifi olmak üzere toplam 10 farklı Hataylı yerel üreticilerden tedarik ediliyor.

“MEDENİYETLER SOFRASINI YAŞATMAYI AMAÇLIYORUZ”

Etkinlikler hakkında konuşan BTA İcra Kurulu Başkanı Baha Bülbül, “Tadında Anadolu markamızla 2011’den bu yana Anadolu’nun zengin mutfak birikimini dünyayla buluşturuyoruz. Bu yıl, ülkemizin kadim şehirlerinden Hatay’a hem tanıtım hem de dayanışma yoluyla katkıda bulunmak istedik. 6 Şubat depremlerinde iki işletmesi birden yıkılan değerli Metin Tansal’ın danışmanlığında hazırlanan menülerimizle Hatay’ın geleneksel tarifleri Tadında Anadolu mutfağında hayat buldu. Depremden etkilenen üreticilerimizi, kadın kooperatiflerini ve Hatay’ın kültürel mirasını destekleyerek, medeniyetler sofrasını yaşatmayı amaçlıyoruz” dedi.