1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününe özel İPA İstanbul ve Türkiye'de yaşlı istatistiklerini açıkladı

Yayınlanma: 01.10.2024 - 17:37

Güncelleme: 01.10.2024 - 17:47

Türkiye’de 2023 yılında 65 yaş ve üstü nüfusun toplam nüfusa oranı %10’u geçti. İstanbul’da ise bu oran %7,9 olarak kaydedildi.

Yaşlı nüfusun eğitim durumu incelendiğinde, Türkiye’deki yaşlıların %46,6’sının ilkokul mezunu olduğu görülüyor, yükseköğretim mezunları ise yalnızca %8,3.

Yoksulluk oranları: 2023 yılında yaşlı nüfusun yoksulluk oranı %21,7 ile son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

TÜRKIYE’DE EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK YAŞLI ORANLI İLLER

2023 yılında, %20,0 ile yaşlı nüfus oranının en fazla olduğu ilin Sinop olduğu görülmüştür. Sinop’u %19,5 ile Kastamonu takip etmektedir. Yaşlı nüfus oranının en az olduğu il ise %3,5 ile Şırnak'tır.

İSTANBUL’DA YAŞLI ORANI EN FAZLA OLAN BEŞ MAHALLE

2023 yılında İstanbul’da, yaşlı nüfus oranının en fazla olduğu mahallenin %35,9’la Şile Geredeli Mahallesi olduğu görülmüştür. Geredeli Mahallesini %34,2 ile Şile Kabakoz Mahallesi takip etmektedir.

TÜRKİYE'DE YAŞLI NÜFUS İSTİHDAM DURUMU

2023 yılında, istihdam edilen yaşlı nüfusun %57,7'si tarım sektöründe çalışmakta olup, bu oranı %32,1 ile hizmet sektörü takip etmektedir.