1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününe özel İPA İstanbul ve Türkiye'de yaşlı istatistiklerini açıkladı
Her yıl “Dünya Yaşlılar Günü” olarak kabul edilen 1 Ekim dolayısıyla İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan Türkiye ve İstanbul’da Yaşlı İstatistikleri yayımlandı. Türkiye’de 2023 yılında 65 yaş ve üstü nüfusun toplam nüfusa oranı %10’u geçti. İstanbul’da ise bu oran %7,9 olarak kaydedildi.
Türkiye’de 2023 yılında 65 yaş ve üstü nüfusun toplam nüfusa oranı %10’u geçti. İstanbul’da ise bu oran %7,9 olarak kaydedildi.
Yaşlı nüfusun eğitim durumu incelendiğinde, Türkiye’deki yaşlıların %46,6’sının ilkokul mezunu olduğu görülüyor, yükseköğretim mezunları ise yalnızca %8,3.
Yoksulluk oranları: 2023 yılında yaşlı nüfusun yoksulluk oranı %21,7 ile son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
TÜRKIYE’DE EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK YAŞLI ORANLI İLLER
2023 yılında, %20,0 ile yaşlı nüfus oranının en fazla olduğu ilin Sinop olduğu görülmüştür. Sinop’u %19,5 ile Kastamonu takip etmektedir. Yaşlı nüfus oranının en az olduğu il ise %3,5 ile Şırnak'tır.
İSTANBUL’DA YAŞLI ORANI EN FAZLA OLAN BEŞ MAHALLE
2023 yılında İstanbul’da, yaşlı nüfus oranının en fazla olduğu mahallenin %35,9’la Şile Geredeli Mahallesi olduğu görülmüştür. Geredeli Mahallesini %34,2 ile Şile Kabakoz Mahallesi takip etmektedir.
TÜRKİYE'DE YAŞLI NÜFUS İSTİHDAM DURUMU
2023 yılında, istihdam edilen yaşlı nüfusun %57,7'si tarım sektöründe çalışmakta olup, bu oranı %32,1 ile hizmet sektörü takip etmektedir.
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