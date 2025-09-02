Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda yeni haftanın kaptanları belli oldu. Peki, 1 Eylül'de Masterchef'te takım kaptanı kim oldu? Yeni haftada takımlar belli oldu...

MASTERCHEF YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununda yarışmacılardan en başarılı simit Ayla tarafından yapıldı. Ayla mavi takımın kaptanı oldu, kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti.

MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi Takım:

Ayla

Hakan

Sümeyye

Sercan

Özkan

Cansu

Onur

İhsan

İrem

Özkan

Kırmızı Takım:

Çağlar

Çağatay

Furkan

Gizem

Sezer

Ayten

Furkan

Nisa

İlhan

Barış