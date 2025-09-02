Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda yeni haftanın kaptanları belli oldu. Peki, 1 Eylül'de Masterchef'te takım kaptanı kim oldu? Yeni haftada takımlar belli oldu...
MASTERCHEF YENİ KAPTANLARI KİM OLDU?
Kaptanlık oyununda yarışmacılardan en başarılı simit Ayla tarafından yapıldı. Ayla mavi takımın kaptanı oldu, kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti.
MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN TAKIMLARI
Mavi Takım:
Ayla
Hakan
Sümeyye
Sercan
Özkan
Cansu
Onur
İhsan
İrem
Özkan
Kırmızı Takım:
Çağlar
Çağatay
Furkan
Gizem
Sezer
Ayten
Furkan
Nisa
İlhan
Barış