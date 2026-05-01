Özellikle maaş ödemesi, EFT, havale, kredi işlemleri ve şubeden yapılacak resmi bankacılık işlemleri nedeniyle 1 Mayıs Cuma günü bankaların açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs Cuma bankalar çalışıyor mu?

1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edildiği için 1 Mayıs 2026 Cuma günü tüm kamu bankaları ve özel bankalar kapalı olacak. Banka şubeleri fiziksel olarak hizmet vermeyecek ve vezne işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

1 MAYIS CUMA EFT - HAVALE YAPILIR MI?

Bankacılık işlemlerinde sorun yaşamamak adına vatandaşların 1 Mayıs öncesinde gerekli para transferlerini tamamlaması ve resmi tatil takvimini dikkate alması büyük önem taşıyor. 1 Mayıs’ta bankalar kapalı olsa da dijital bankacılık hizmetleri sayesinde temel işlemler büyük ölçüde sürdürülebiliyor.