1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak da bilinen, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan bir dayanışma günüdür. Resmi tatil olan 1 Mayıs, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Peki, 1 Mayıs kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta kargolar dağıtım yapacak mı?

Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, her kargo firmasının kendi işletme durumuna göre çalışma gün ve saatleri değişiklik gösterebilir. Kargolar bu yıl henüz güncel duyurularda bulunmadı ancak kargolardan geçtiğimiz yıl 1 Mayıs'ta alınan bilgiler şu şekildeydi;

Yurtiçi Kargo: 1 Mayıs Cuma günü birimler kapalı olacaktır.

Aras Kargo: 1 Mayıs Cuma günü resmi tatil olması dolayısıyla hizmet verilmemektedir. Tüm şubeler kapalı olacaktır.

DHL Kargo: 1 Mayıs Cuma günü DHL kargo da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

Sürat Kargo: Resmi tatil olması dolayısıyla 1 Mayıs Cuma günü şubeler hizmet vermeyecek.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

PTT Kargo: 1 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olması dolayısıyla bazı şubelere gönderi teslimatı işlemleri gerçekleşirken, dağıtım ve teslimat yapılamayacak.

