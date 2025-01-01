Yayınlanma: 01.01.2025 - 12:34

Güncelleme: 01.01.2025 - 12:34

1 Ocak 2025 Çarşamba günü yılbaşı olması sebebiyle resmi tatil olacak. Tüm özel ve kamu kurumları bu kapsamda Çarşamba günü kapalı olacak. Peki, 1 Ocak kargolar açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü kargolar çalışıyor mu?

1 OCAK 2025 KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Ocak Yılbaşı tatili resmi tatil kapsamında olduğu için kargolar çalışmayacak.

Kargo alımı ile ilgili güncel bilgileri kargo şirketi müşteri hizmetlerinden edinebilirsiniz.

PTT ŞUBELERİ YILBAŞINDA AÇIK MI?

PTT şubeleri de 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek.

Tüm PTT şubeleri ve kargolar 2 Ocak 2025 Perşembe gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecek.