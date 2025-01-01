1 Ocak kargolar açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü kargolar çalışıyor mu?

Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Bu sebeple kargoların çalışma sisteminde 31 Aralık'ta değişme olmayacak. Peki, 1 Ocak kargolar açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü kargolar çalışıyor mu?

1 Ocak kargolar açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü kargolar çalışıyor mu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 12:34

1 Ocak 2025 Çarşamba günü yılbaşı olması sebebiyle resmi tatil olacak. Tüm özel ve kamu kurumları bu kapsamda Çarşamba günü kapalı olacak. Peki, 1 Ocak kargolar açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü kargolar çalışıyor mu?

1 OCAK 2025 KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Ocak Yılbaşı tatili resmi tatil kapsamında olduğu için kargolar çalışmayacak.

Kargo alımı ile ilgili güncel bilgileri kargo şirketi müşteri hizmetlerinden edinebilirsiniz.

PTT ŞUBELERİ YILBAŞINDA AÇIK MI?

PTT şubeleri de 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek.

Tüm PTT şubeleri ve kargolar 2 Ocak 2025 Perşembe gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecek.


Etiketler: #1 Ocak #kargo
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