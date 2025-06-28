Cumhuriyet Gazetesi Logo
1 yıl boyunca emek verdiler: Nilüfer'de hasat vakti! 4 bin kilo ürün elde edilecek!

1 yıl boyunca emek verdiler: Nilüfer'de hasat vakti! 4 bin kilo ürün elde edilecek!

28.06.2025 19:22:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
1 yıl boyunca emek verdiler: Nilüfer'de hasat vakti! 4 bin kilo ürün elde edilecek!

Nilüfer Belediyesi’nin 40 dönümlük alanda ürettiği lavantalarda bu yıl 4 bin kilograma yakın hasat alındı. Ürünler, Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi’nde işlenip katma değerli ürünlere dönüştürülerek, ekonomiye katkı sağlayacak.

Nilüfer Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak hedefiyle hayata geçirdiği lavanta üretim projesinde bu yılın hasadı başladı. 2024 yılında Fadıllı ve Karacaoba mahallelerinde toplam 40 dönümlük alanda toprakla buluşturulan lavanta fideleri, bir yıllık emeğin ardından mor çiçeklerini açtı. Kimyasal ilaç kullanılmadan ve minimum su ile tamamen doğa dostu yöntemlerle yetiştirilen lavantalar özenle toplanıyor. Hasat dönemi ile birlikte bu tarlalardan yaklaşık 4 bin kilogram ürün elde edilmesi bekleniyor.

Hasat edilen lavantalar, Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi’nde işlenerek uçucu yağ ve hidrosol gibi değerli ham maddelere dönüştürülecek. Bu ürünler sabun, kolonya ve lavanta yağı gibi katma değerli ürünler haline getirilerek halkla buluşturulacak.


İlgili Konular: #hasat #lavanta #Nilüfer

İlgili Haberler

Üniversitede tarafından ekildi, bölgeye uyum sağladı: Hasadı başladı!
Üniversitede tarafından ekildi, bölgeye uyum sağladı: Hasadı başladı! Bayburt Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezince iklime ve çevresel koşullara uygun tarımsal ürün geliştirme çalışmaları kapsamında üretilen bal yemişi ve çileğin hasadı yapıldı.
Çal’da sarı altın hasadı havadan görüntülendi: 2 bin dekarlık alana ekiliyor...
Çal’da sarı altın hasadı havadan görüntülendi: 2 bin dekarlık alana ekiliyor... Denizli’nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin dekarlık alana ekilen tohumluk arpanın hasadı yapıldı. Teknik ekiplerin denetiminde gerçekleştirilen hasat dron ile havadan görüntülendi.
Erzincan’da üretim başladı: Günün ilk ışıkları ile tarlaya gidiyorlar: Hasadı ekim ayında yapılacak!
Erzincan’da üretim başladı: Günün ilk ışıkları ile tarlaya gidiyorlar: Hasadı ekim ayında yapılacak! Erzincan'da pancar tarlalarında çapa mesaisi başladı. Kadın tarım işçileri, sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar süren zorlu mesaiyle hem üretime hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.