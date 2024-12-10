Yayınlanma: 10.12.2024 - 09:36

Güncelleme: 10.12.2024 - 09:36

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta kutlanan gündür. Peki, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedir? 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü anlam ve önemi

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

Her yıl 10 Aralık, insan haklarının evrenselliğini kutlamak ve bu hakların korunmasını sağlamak amacıyla Dünya İnsan Hakları Günü olarak anılıyor. Bu özel gün, Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin imzalanmasının yıl dönümüne ithafen belirlenmiştir.

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ’NÜN ANLAMI VE ÖNEMİ

Bu gün, bireylerin eşit haklara sahip olduğunu, insan onurunun her şeyden üstün olduğunu ve ayrımcılığa karşı durmanın bir insanlık görevi olduğunu hatırlatır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi; yaşam hakkı, ifade özgürlüğü, eğitim hakkı ve ayrımcılıktan korunma gibi temel hakları güvence altına alır.

Dünya İnsan Hakları Günü, aynı zamanda adalet, eşitlik ve özgürlük arayışında yapılan mücadeleleri desteklemek için önemli bir platform sunar. Bu gün, toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmek ve insan haklarına duyarlılığı artırmak için etkinlikler, seminerler ve farkındalık kampanyaları ile kutlanır.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünyada milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine neden olan II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki tüm devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve genişletilmesi konusunda birleşti.

Bu hedef doğrultusunda, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de bir İnsan Hakları Bildirisi hazırlandı. Bu bildiri 10 Aralık 1948'de BM Genel Kurulunun Paris'te yapılan oturumunda Birlemiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi olarak kabul edildi.

Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının "Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı" gerekçesiyle çekimser kaldı.

Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ın İnsan Hakları Günü olarak kutlanmasına karar verildi.