10 bin adım efsanesi çöktü: Bilim insanları günlük adım sayısını açıkladı

Yürüyüşün fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki olumlu etkileri uzun zamandır biliniyor. Ancak son yıllarda neredeyse evrensel hale gelen “günde 10 bin adım” hedefi bilimsel bir temele dayanmıyor olabilir. The Lancet Public Health dergisinde yayımlanan uluslararası bir araştırma, sağlık için ideal günlük adım sayısının 10 bin değil, ortalama 7 bin olduğunu ortaya koydu.

DEMANS'TAN KANSERE KADAR KORUYOR

32 farklı çalışmadan ve 160 binden fazla kişinin verilerinden elde edilen sonuçlara göre, günlük 7 bin adım atan kişilerde sağlık riskleri ciddi oranda düşüyor. Bu seviyeye ulaşan bireylerde:

Demans riski %38,

Düşme riski %28,

Kanser riski %6 oranında azalıyor.

Kalp hastalığı gibi mevcut rahatsızlıkları olan kişiler için ise daha fazla adım atmak ek faydalar sağlayabiliyor. Ancak genel sağlık yararları 7 bin adım civarında sabitleniyor.

KÜÇÜK ARTIŞLAR BÜYÜK FAYDALAR SAĞLIYOR

Araştırmaya katılmayan ancak bulguları yorumlayan Brunel Üniversitesi’nden Dr. Daniel Bailey, “Bu araştırma, 10 bin adım hedefinin mutlak bir gereklilik olmadığını gösteriyor. Günde fazladan 1.000 adım atmak bile sağlık açısından büyük kazanımlar sağlayabilir” dedi.

King’s College London’dan Prof. Steven Harridge ise çalışmanın, fiziksel aktivitenin önemine dikkat çektiğini belirterek şunları söyledi: “Hareketsiz yaşamdan uzaklaşmak, fiziksel ve zihinsel sağlık için büyük bir fark yaratır.”