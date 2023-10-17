10. bölümü bile göremedi... FOX TV reytinglerde çakılan dizinin fişini çekti
FOX TV ekranlarında yayınlanan Kader Bağları dizisi için final kararı alındı. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan dizi, 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak.
Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Serkan Çayoğlu, Arzu Gamze
Kılın, Alptekin Serdengeçti, Zeynep Köse, Mehmet Aykaç, Betül Çobanoğlu, Sanem
Babi ve Nazlı Bulum gibi isimlerin paylaştığı Kader Bağları dizisi,
reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor.
MACERASI 5 BÖLÜM SÜRDÜ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalın ilk bölümden itibaren düşük reyting alan dizisi Kader Bağları için kötü haber geldi.
Bazı sahneleri Karadağ'da çekilen dizinin geçen hafta yönetmeni değişmiş ve Benal Tairi görevini Ersoy Güler'e devretmişti. Bu hafta 4. bölümü ekrana gelecek dizi, 5. bölümde final yapacak.
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