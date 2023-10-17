10. bölümü bile göremedi... FOX TV reytinglerde çakılan dizinin fişini çekti

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kader Bağları dizisi için final kararı alındı. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan dizi, 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 18:53
10. bölümü bile göremedi... FOX TV reytinglerde çakılan dizinin fişini çekti
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Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Serkan Çayoğlu, Arzu Gamze Kılın, Alptekin Serdengeçti, Zeynep Köse, Mehmet Aykaç, Betül Çobanoğlu, Sanem Babi ve Nazlı Bulum gibi isimlerin paylaştığı Kader Bağları dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor.

MACERASI 5 BÖLÜM SÜRDÜ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalın ilk bölümden itibaren düşük reyting alan dizisi Kader Bağları için kötü haber geldi.

Bazı sahneleri Karadağ'da çekilen dizinin geçen hafta yönetmeni değişmiş ve Benal Tairi görevini Ersoy Güler'e devretmişti. Bu hafta 4. bölümü ekrana gelecek dizi, 5. bölümde final yapacak.


FOX TV

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