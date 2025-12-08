10 dakikada yüz kaslarını şekillendiren yeni akım: Lifting masajı nedir, nasıl yapılır?

Son dönemin en viral cilt bakım trendlerinden biri olan 10 dakikalık lifting masajı, yalnızca ellerinizi kullanarak yüz hatlarını belirginleştirme iddiasıyla milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor. Yoga, lenf drenajı ve kas aktivasyon tekniklerinin birleşimi olan bu masaj, hem doğal hem de evde uygulanabilir bir yüz şekillendirme yöntemi olarak öne çıkıyor. Peki, lifting masajı nedir, nasıl yapılır? İşte, 10 dakikada gençlik etkisi yaratan yeni akım...

10 DAKİKALIK LİFTİNG MASAJI NEDİR?

Yüz kaslarını hedef alan, yukarı yönlü hareketlerle uygulanan bir manuel masaj tekniğidir.

Kan dolaşımını artırır, fascia dokusunu uyarır ve yüz hatlarını daha belirgin hale getirir.

Amacı, cilde doğal bir “anlık lifting” görünümü kazandırmaktır.

MASAJIN BİLİMSEL TEMELİ NEYE DAYANIR?

Lenf drenajı: Şişkinliği azaltır, toksin atımını hızlandırır.

Kas aktivasyonu: Mimik kaslarının canlılığını artırarak yüzün daha toparlanmış görünmesini sağlar.

Fascia gevşetme: Yüzdeki gerginlik noktalarını açarak gerilme hissini azaltır.

Kan akışını hızlandırma: Cilde doğal bir parlaklık ve dolgunluk verir.

10 DAKİKALIK LİFTİNG MASAJI NASIL YAPILIR?

Adım 1: Hazırlık

Cildinizi temizleyin.

Kayganlık olması için yüz yağı veya hafif bir nemlendirici kullanın.

Adım 2: Boyun bölgesi açma

Ellerinizi aşağıdan yukarı doğru boyun hattına yerleştirin.

30 saniye boyunca yukarı doğru yumuşak itişler uygulayın.

Adım 3: Çene ve yanak kaldırma

İşaret ve orta parmaklarınızı çene altına yerleştirin.

Kulaklara doğru yukarı ve dışa yönlendirin.

10 tekrar.

Adım 4: Elmacık kemiği belirginleştirme

Parmaklarınızı elmacık kemiklerinin altından tutup yukarı iterek kaldırın.

10 tekrar.

Adım 5: Göz çevresi canlandırma

Yüzüğü parmağınızla göz altına hafif baskılı dairesel hareketler yapın.

30 saniye.

Adım 6: Alın bölgesi germe

Avuç içinden alın çizgilerine doğru yukarı yönlü itişler uygulayın.

10 tekrar.

LİFTİNG MASAJININ FAYDALARI NELERDİR?

Yüz hatlarını daha belirgin gösterir.

Kan dolaşımını artırarak parlaklık sağlar.

Şişkinlik ve ödemi azaltır.

Daha sıkı ve canlı bir cilt görünümü oluşturur.

Stres kaynaklı yüz gerginliğini azaltır.

Kısa sürede etkisini gösterir ve düzenli kullanımda kalıcı görünüm sağlar.

KİMLER UYGULAYABİLİR?

Hassas cilt haricinde herkes uygulayabilir.

Dolgu/botoks yaptıranlar doktora danışmalıdır.

Rozasea veya aktif aknesi olanlar uygulamamalıdır.

NE ZAMAN VE NE SIKLIKLA YAPILMALI?