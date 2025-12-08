Rap dünyasında sessizlik! Blok3, Ati242, Çakal... Üç ünlü isim aynı anda sahneleri bıraktı

2025 yılının en çok dinlenenler listesinde zirvede yer alan ünlü rapçilerin arka arkaya sahne ve sosyal medya ara kararları, müzik gündeminde geniş yankı uyandırdı.



Paylaşılan açıklamalar, “Rap dünyasında kriz mi var?” sorusunu akıllara getirdi.

BLOK3 TURNESİNİ SAĞLIK NEDENİYLE ERTELEDİ

Dijital platformlarda rekorlar kıran Blok3, hayranlarını üzen haberi ilk veren isim oldu. Ünlü rapçi, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle Türkiye genelinde planlanan konser turnesinin ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yeni tarihlerinin iyileşme sürecine göre belirleneceği ve daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.





ATİ242'DEN AİLESEL SAĞLIK NEDENİYLE ARA

Blok3’ün kararının ardından bir açıklama da Ati242’den geldi. Sanatçı, aile bireylerinden birinin rahatsızlığı nedeniyle bir süre sahnelerden uzak duracağını belirterek sevenlerinden anlayış talep etti.

EMİRHAN ÇAKAL: “SOSYAL MEDYA ARTIK BANA ZARAR VERİYOR”

Peş peşe gelen açıklamalara katılan son isim Emirhan Çakal oldu. Mental yorgunluk yaşadığına dikkat çeken Çakal, sosyal medyanın hayatına olumsuz etkisine vurgu yaptı. Paylaşımında, aile önceliğine ve kişisel hedeflerine işaret eden Çakal’ın platformdan uzaklaşacağını ima eden ifadeleri, tükenmişlik yaşadığı yorumlarına neden oldu.

Üç popüler ismin aynı dönemde sessizliğe bürünmesi rap dünyasında dikkat çekici bir gündem oluştururken, hayranlar gelişmeleri yakından takip ediyor.