10 milyon galaksi tek kareye sığdırıldı: Uzayın en net görüntüsü yayınlandı

20 yıldır inşası süren Vera C. Rubin Gözlemevi, test aşamasında çektiği ilk görüntülerle bilim dünyasını büyüledi. CNN Science'nin haberine göre Şili And Dağları’nda yer alan gözlemevi, yalnızca 10 saatlik test gözlemleriyle milyonlarca galaksiyi, 2.100’den fazla asteroidi ve uzayın daha önce görülmemiş ayrıntılarını ortaya çıkardı. Gözlemevinin 8,4 metrelik teleskobu ve araba boyutundaki kamerası, önümüzdeki on yıl boyunca evrenin yüksek çözünürlüklü bir zaman çizelgesini oluşturacak.





MİLYONLARCA GALAKSİ, BİNLERCE ASTEREOİT

Rubin Gözlemevi’nin ilk gözlem başarısı, 2.104 yeni asteroidin keşfi oldu. Bunlardan yedisi Dünya’ya yakın konumda, ancak uzmanlara göre hiçbiri gezegenimiz için tehdit oluşturmuyor. İlk görüntülerde, daha önce bilinmeyen bu gök cisimlerinin yanı sıra 10 milyondan fazla galaksi kaydedildi. Teleskop, 10 yıl içinde 20 milyar galaksiyi gözlemlemeyi hedefliyor.

UZAYIN GİZLİ YÜZÜ: TRIFID VE LAGÜN BULUTLARI

İlk paylaşılan veriler arasında, Yay Takımyıldızı'ndaki Trifid ve Lagün Nebulaları’nın mozaik görüntüsü de yer aldı. 678 farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan bu kompozit, yalnızca 7 saatte kaydedildi. Görüntüler, daha önce gözlemlenemeyen gaz ve toz bulutlarını ve yıldız oluşum bölgelerini ortaya koydu. Bu görüntüler, Rubin Gözlemevi’nin sadece derin uzayı değil, yıldızların nasıl doğduğunu da takip edebileceğini gösteriyor.





GÜNEY YARIMKÜRE'DEN SAMANYOLU'NA BİR BAKIŞ

Gözlemevi, Şili’nin Cerro Pachón dağında yer alıyor. Bu bölge, kuru havası ve düşük ışık kirliliği sayesinde gökyüzü gözlemleri için dünya üzerindeki en iyi yerlerden biri.

8,4 metrelik Simonyi Teleskobu, 4 Temmuz’da ilk bilimsel gözlemini gerçekleştirecek. Gözlemevinin güney yarımkürede olması, Samanyolu galaksisinin merkezi dahil pek çok önemli bölgeyi izleme fırsatı sunuyor.



