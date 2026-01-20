10 saniyede etki yaratın: İşverenin dikkatini çeken CV nasıl hazırlanır?

İş başvurularında ilk izlenimi yaratan en önemli belge CV’dir. İnsan kaynakları uzmanları bir özgeçmişe ortalama 6–10 saniye ayırır. Bu kısa sürede dikkat çekemeyen bir CV, ne kadar nitelikli olunursa olunsun elenme riski taşır. Etkili bir CV, yalnızca geçmişi anlatmaz; adayın potansiyelini, farkını ve işe katabileceği değeri net biçimde ortaya koyar.

ETKİLİ BİR CV’NİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

İyi bir CV; sade, düzenli ve hedef odaklı olmalıdır. Gereksiz detaylardan arındırılmış, kolay okunabilir bir tasarım tercih edilmelidir. En önemli bilgiler ilk bakışta görülebilmeli, karmaşık paragraflar yerine kısa ve net ifadeler kullanılmalıdır.

1–2 sayfayı geçmemeli

Net başlıklar ve boşluklarla okunabilir olmalı

Yazım hatası içermemeli

Başvurulan pozisyona göre özelleştirilmeli

Aynı CV’yi her ilana göndermek yerine, her başvuruya küçük dokunuşlarla uyarlamak fark yaratır.

GÜÇLÜ BİR ÖZETLE BAŞLAYIN

CV’nin en üst kısmında yer alan kısa profil özeti, kim olduğunuzu ve ne sunduğunuzu birkaç cümleyle anlatmalıdır. Bu bölüm, “Beni neden çağırmalıyım?” sorusuna cevap verir.

Örneğin:

“Dijital pazarlama alanında 4 yıllık deneyime sahip, veri odaklı kampanya yönetimi konusunda uzman bir içerik editörüyüm.”

Bu tür net ifadeler, CV’nin geri kalanının okunma ihtimalini artırır.

DENEYİMLERİ ANLATIRKEN SONUÇ ODAKLI OLUN

Sadece görev tanımı yapmak yerine, elde edilen sonuçlara odaklanın.

“İçerik yazdım” yerine:

“SEO uyumlu içeriklerle organik trafiği 6 ayda yüzde 40 artırdım” gibi ölçülebilir ifadeler kullanın.

Bu yaklaşım, işverenin zihninde somut bir etki yaratır.

BECERİLERİ STRATEJİK KULLANIN

Teknik ve kişisel beceriler ayrı başlıklar altında verilmelidir. Ancak “iletişim becerisi yüksek” gibi genel ifadeler yerine, bu beceriyi destekleyen kısa örnekler veya bağlamlar sunmak daha etkilidir.