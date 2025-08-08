10 yıl önce hobi amacıyla ekti, şimdi gelir kapısı oldu!

İsmail-Emine Daşgın çifti, 10 yıl önce Kütahya merkeze bağlı Aloğlu köyündeki 1,5 dönümlük araziye hobi amaçlı lavanta dikti. Kütahyalı çift, lavantanın yağını, suyunu, sabunu, buketi, tozu ve tohumu elde ederek, internet üzerinden satışını yapıyor.

'HOBİMİZİ İŞE DÖNÜŞTÜRDÜK'

Verimin geçen yılları göre bu yıl biraz daha düşük olduğunu belirten Emine Bayram Daşgın, "Eşimle 10 yıl önce atalarımızdan miras kalan tarlaya hobi amaçlı olarak lavanta diktik. Şimdi lavantaya ait ne varsa hepsini yapıyoruz. Lavantanın yağını, suyunu, sabunu, buketi, tozu ve tohumu elde ederek, internet üzerinden satışını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kütahya'da lavanta üretimine öncülük yapmanın mutluluğunu da yaşadıklarını kaydeden İsmail Daşgın, "Hobimizi işe dönüştürmenin yanı sıra çorak arazileri ekonomiye kazandırmanın bahtiyarlığını da yaşıyoruz. Ben ve eşimin çabasıyla Kütahya ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.