14,5 milyon dolarlık malikanesi yanmıştı: Mel Gibson evini yeniden inşa ettiriyor

Avustralyalı oyuncu ve yönetmen Mel Gibson, Ocak ayında Los Angeles'ta çıkan ve büyük tahribata yol açan yangında tamamen yok olan 14,5 milyon dolarlık malikanesini yeniden inşa ettirme kararı aldı. 69 yaşındaki sanatçı, 2008'de 11,5 milyon dolara satın aldığı ve 15 yıl boyunca yaşadığı muhteşem mülkünün molozlarını temizleterek inşaat hazırlıklarına başladı.

LÜKS MALİKANENİN ÖZELLİKLERİ

5 yatak odalı ve 5 banyolu devasa ev, 2,2 hektarlık geniş bir arazi üzerinde yer alıyordu. Yemyeşil ormanlarla çevrili olan mülk, yüksek konumuyla okyanus manzarası sunmasıyla biliniyordu. Ayrıca özel bir misafirhane ve spor salonu da bulunan malikane, lüks yaşamın simgelerinden biriydi.





İNŞAAT SÜRECİ BAŞLADI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, molozların kaldırılmasının ardından inşaat ekibi harekete geçti. Kolay erişim sağlamak amacıyla havuz bölgesine geçici kaldırımlar döşendi. Malikane, 2019'da 18 milyon dolara satışa çıkarılmış, ancak Gibson daha sonra vazgeçmişti.

KOMŞULAR TAŞINMAYI TERCİH ETTİ

Yangının ardından bölgedeki birçok malikane sahibi, evlerini yeniden inşa etmek yerine taşınmayı ve arazilerini satmayı seçti.

654 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin sanatçıları arasında yer alan Mel Gibson’ın yeni malikanesinin ne zaman tamamlanacağı ise henüz bilinmiyor.