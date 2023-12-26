14 yaşında uyudu, 32 yıl sonra uyandı: Karolina Olsson'un ilginç hikayesi

Yayınlanma: 26.12.2023 - 14:26

Güncelleme: 26.12.2023 - 17:32

Karolina Olsson, 29 Ekim 1861 tarihinde İsveç'in Mönsteros yakınlarındaki küçük bir köy olan Oknö'de doğdu. Karolina, 18 Şubat 1876'da donmuş bir nehri geçerken düştü ve kafasını çarptı ancak görünürde önemli bir sorun yoktu. Akşam evine dayanılmaz bir diş ağrısı ile döndü.

Ancak o sıralarda 15 yaşında olan Karolina'nın diş ağrısı, aile tarafından "büyülü bir etkiye maruz kalması" olarak yorumlandı. Sabahki durumuna göre hareket etmeye karar vererek onu yatağına gönderdiler. İddiaya göre; Karolina 15 yaşındayken uykuya daldı ve 1908'de 47 yaşındayken uyandı.

Babası bir balıkçıydı ve bir doktoru karşılayacak maddi imkanları yoktu. Aile, kasabadaki ebeye tavsiyelerine güvendi. Olsson'un annesi ona süt ve şekerli suyu zorla içirdi. Komşular, bir yıl boyunca devam eden bu durumu düzeltemeyen bir doktora ödeme yaptı. Bunun yanı sıra Olsson'un saçının, tırnaklarının ve ayak tırnaklarının büyümedi.

Hastane tarafından verilen teşhis, bunamaya bağlı bir tür felç geçirdiği yönündeydi. Bu vakayla ilgili ilginç olan şey, bedensel durumuna rağmen, çevreye tepki verebildiği için zihninin hâlâ aktif olmasıydı. İleriki yıllarda Karolina'nın erkek kardeşlerinden biri hayatını kaybetti; Karolina ailesi tarafından öne sürülen iddiaya göre koma halindeyken uyuyordu.

Nihayet 3 Nisan 1908'de bir hizmetçi Karolina'yı yerde sürünürken buldu. Zayıf ve solgundu, ışığa duyarlıydı ve konuşmakta biraz zorlanıyordu. Haber büyük heyecan yarattı. Muhabirler, doktorlar ve izleyiciler ona yaşadıklarını sormak için Oknö'ye gittiler ama uyandığında geçen 32 yıla dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Ona göre, hala 14 yaşında bir kızdı ve uyuduğu gecenin ertesi sabahı uyanmıştı. Oysa Karolina artık 46 yaşındaydı. Garip olan 25 ila 30 yaşlarında biri gibi genç görünüyordu. Stockholm’de psikiyatrik testlere tabi tutuldu ve uyumadan önce sahip olduğu tüm yetenekleri koruduğu tespit edildi.

Karolina uyandıktan sonra hayatına geri döndü ve 40 yıl daha yaşadı. 5 Nisan 1950'de 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Karolina'nın eşsiz hikâyesi onun "Oknö'nün Uyuyan Güzeli" olarak anılmasını sağladı.

KLEİNE-LEVİN (KLS) SENDROMU NEDİR?

Kleine-Levin sendromu (KLS) veya uyuyan güzel, insan kış uykusu hastalığı adları ile anılan oldukça nadir görülen nörolojik-psikiyatrik bir bozukluktur. Genellikle ergenlik çağında ve erkek bireylerde daha sık rastlanır. Hastaların yüzde 70'i ergen erkeklerden oluşmaktadır. Ergenlik döneminde sıklıkla rastlanmasına rağmen yetişkinler ve çocuklarda da gözlemlenmektedir.

Hastalığa neden olan kesin bir etken bilinmemektedir lakin bazı enfeksiyon ve travmaların ana etken olduğu düşünülmektedir.