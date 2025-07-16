15 Temmuz filminde oynamasıyla gündem olan Zafer Algöz'den yorumlara yanıt: '6 sene önce Börü'yü yaptım, önce onu seyretsinler'

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden geçen 9 yılın ardından TRT, Son Sefer adlı film projesine imza attı.

15 Temmuz günü TRT 1 ekranlarından yayınlanan filmin başrolünde Zafer Algöz yer aldı. Ünlü oyuncu, filmde rol almasıyla ilgili aldığı yorumlar hakkında konuştu.

9 YIL GEÇTİ

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti.

9 yılın ardından TRT, 15 Temmuz'u konu alan bir film yaptı. TRT 1 ekranlarında 15 Temmuz'da yayınlanan Son Sefer adlı filmin başrolünde Zafer Algöz rol aldı.

ZAFER ALGÖZ’DEN O YORUMLARA YANIT

Zafer Algöz; Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Murat Danacı, Berke Üzrek, Aslıhan Karalar, Kaan Yılmaz gibi isimlerin rol aldığı filmle ilgili yorumlar hakkında Snob Magazin'e konuştu.

"ÖNCE BÖRÜ'YÜ İZLESİNLER..."

Algöz, “Niye eleştiri geldi anlamıyorum. Altı sene önce 'Börü' diye film yaptım önce onu seyretsinler. Ondan sonra eleştirsinler. Güzel bir film oldu. K*çınla kuş tutsan bir kanadı dışarıda kalmış diyenler var bu ülkede” ifadelerini kullandı.