16 yıllık Usta aşçıya göre kol böreğini lezzetlendiren tüyo.. Çıtır çıtır oluyor

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 23:49

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 23:49

Kol böreği, Türk mutfağında çokça tüketilen klasik börek tarifleri arasında yer almaktadır. Börekçilerde de kol böreği en çok satılan börekler arasında yer almaktadır. 16 yıllık aşçı İbrahim Erdem Derin'in verdiği bilgilere göre kol böreğini hazırlarken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

Böreğin yapımına geçmeden önce bilmeniz gerekenler.

*Mutlaka malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

*Yufkalarınızın taze olması büyük önem taşımaktadır.

*Kıymalı kol böreğinin lezzetli olması için kıymanın az yağlı olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca alacağınız kıymayı iki kez çektirmeniz önerilir.

*Böreğin çıtır çıtır olması için sos kullanmayı da ihmal etmemelisiniz.

KOL BÖREĞİNİN HAZIRLANIŞI NASILDIR?

Kol böreği için malzeme listesi:

4 adet yufka

İç harcı için:

400 gram kıyma

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

90 gram kuş üzümü

1 çay kaşığı yenibahar

Yarım çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

1 su bardağı süt

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet yumurta

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

BÖREK USTALARININ YAPTIĞI LEZZET SIRLARIYLA KOL BÖREĞİNİN TARİFİ

*İlk iş olarak böreğin iç harcını yapmakla başlayın.

*Sonrasında kuş üzümlerini bir kasenin içinde sıcak suya yatırın.

*Şişen üzümlerin suyunu ardından süzün.

*Böreğe soğan ekleyecekseniz soğanı yemeklik doğrayın.

*Bir tavada yağı kızdırıp soğanları kavurmaya başlayın. Renginin iyice dönmesine dikkat etmelisiniz.

*Sonrasında üzerine kıymayı ekleyin.

*Tuzu ve baharatları da ilave edip kıymalar güzelce piştiğinde altını kapatın.

*Kuş üzümlerini de ekleyip karıştırarak kenarda soğumaya bırakın.

*Böreğin sosu için yumurtayı derin bir kabın içinde biraz çırpın.

*İçine sütü ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Sütün oda sıcaklığında olmasına dikkat etmelisiniz.

*Yufkaların birini tezgahın üzerine serin. Hazırladığınız sosu fırça yardımıyla yufkanın her yerine sürün.

*Kıymalı harcı yufkanın bir kenarına serpiştirip rulo biçiminde sarın ve sarmal şeklinde tepsiye yerleştirin.

*Bütün yufkalara bu işlemi uygulayın.

*Zeytinyağı ve yumurta sarısını bir kasede çırpıp fırçayla böreklerin üzerine sürün.

*Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

*Tepsiyi fırına sürün ve hazırladığınız böreği 20-25 dakika kadar fırında tutun. Üstü kızarınca börekler pişmiş demektir.

Kol böreği tarifini deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.