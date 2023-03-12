16 yıllık ustanın sırrıyla evde lahmacun yapmak çok kolay! Çıtır çıtır oluyor

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 00:25

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 00:25

16 yıllık şef İbrahim Recai, evde de lahmacun yapılabileceğini belirtti. İhtiyacınız olan tek şey fırın tepsisi. İşte evde aynı anda birden fazla lahmacun pişirmenizi sağlayacak tarif.

HAZIR YUFKADAN LAHMACUN TARİFİ

Hamur açma derdi olmadan hazır yufkadan da lahmacun yapabilirsiniz. İşte ihtiyacınız olan malzemeler

6 tane yufka

600 gram kıyma

3 orta boy domates

5-6 tane sivri biber

1 tane kapya biber (kırmızı)

2 orta boy kuru soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

8 diş sarımsak

Pul biber (damak zevkinize göre)

Kimyon

Kekik

Tuz

Yarım çay bardağı su

Yufkayı ıslatmak için:

Yarım su bardağı su (yaklaşık 80 ml)

Yarım su bardağı sıvı yağ

EVDE LAHMACUN TARİFİNİN DETAYLARI

-Öncelikle domateslerin kabuklarını soyun ve minik minik doğrayın. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz..

-Sivri biberleri ve kapya biberi çekirdeklerinden temizleyerek olabildiğince ufak doğrayın. Çekirdeklerini temizlemeniz büyük önem taşıyor. İyice temizlemezseniz lahmacunlar pişerken bu çekirdekler yanabilir.

-Geniş bir kaba kıymayı koyarak üzerine soğan ve sarımsakları rendeleyin. Kıymayı iki kez çektirmeye özen gösterin.

-Doğradığınız domates ve biberleri ekleyin. Maydanozları ince bir şekilde kıyarak kaba ekleyin.

-Domates salçası, biber salçası, pul biber, kekik, kimyon, tuz ve yarım çay bardağı suyu ekleyerek rahat sürülebilecek kıvamda bir karışım oluştırun. Ekleyeceğiniz malzemeleri iyice birbiriyle bütünleştirin.

-Yufkalar için yarım su bardağı su ve yarım su bardağı sıvı yağı karıştırın.

-Tezgah üzerine yufkalardan birini serin ve üzerine hazırladığınız sıvı yağ, su karışımından yufkanın her yanını kaplayacak şekilde sürün. -Başka bir yufkayı ıslattığınız yufkanın üstüne serin ( bu yufkaya herhangi bir şey sürmeyin).

-Yufkanın üstüne yuvarlak bir kalıp koyun ve kuvvetlice bastırıp döndürerek daire şeklinde parçalar elde edin.

-Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın.

-Hazırladığınız iki katlı yufkaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Fırının kapağını sürekli açmamanız gerekiyor.

-Dizdiğiniz yufkaların üstüne, hazırladığınız karışımdan sürün ve yapıştığından emin olmak için hafifçe bastırın.

-Önceden ısıttığınız fırında (180/200 derece) üzerleri kızarana kadar (yaklaşık 15 dakika kadar pişirin)

Tepsi büyükse aynı anda 2 adet lahmacun pişirebilirsiniz.