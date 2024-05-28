17 yıl boyunca hiç konuşmadı! John Francis'in sıradışı eylemi

Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:47

Güncelleme: 28.05.2024 - 15:47

John Francis, çevresel aktivizm alanında oldukça ilginç bir figür olarak bilinir. 1971'de, Kaliforniya'da yaşanan büyük bir petrol sızıntısından etkilenerek, petrol kullanımını protesto etmek için yürümeye ve arabalara binmemeye karar verdi. Ancak Francis'in yolculuğu bundan çok daha derin bir dönüşümü içeriyordu. Bu süreçte, iletişim tarzını değiştirmeye karar verdi ve tam 17 yıl boyunca konuşmamayı tercih etti. Bu dönem boyunca, Francis, yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel konulara da duyarlı hale geldi.

Sessizliğin Gücü

John Francis'in konuşmama kararı, insanlarla olan iletişimini tamamen değiştirdi. Bu süre zarfında, dinlemenin ve gözlemlemenin gücünü keşfetti. Francis, insanların sözleri olmadan da derin ve anlamlı ilişkiler kurabileceğini gösterdi. Bu sessizlik dönemi ona, insanların ve çevrenin daha iyi bir dinleyicisi olma fırsatı verdi.

Yürüyüşle Gelen Farkındalık

John Francis, yürüyerek Amerika kıtasını iki kez geçti ve bu süreçte insanların çevre konusundaki farkındalığını artırmaya çalıştı. Yürüyüşleri sırasında birçok toplulukla etkileşimde bulunarak, çevresel sorunlar hakkında bilgi verdi ve bu sorunların çözümü için neler yapılabileceğini tartıştı. Yürüyüşler, onun çevresel koruma mesajını yaymasının yanı sıra kişisel keşif ve içsel büyüme için de bir araç oldu.

Eğitim ve Öğretim

John Francis'in aktivizmi sadece yürüyüşlerle sınırlı kalmadı; aynı zamanda akademik alanda da etkili oldu. Üniversite eğitiminin ardından doktora eğitimi alan Francis, 22 Nisan 1990’da Dünya Günü’nün 20. yıldönümünde sessizliğini bozdu.

Sessiz kaldığı 6,205 günde insanların, en az onları sarıp sarmalayan doğa kadar önemli olduğunu öğrendiğini söyledi. Sessizliğini bozduktan sonra da çevrenin yanı sıra yoksulluğa ve insan hakları ihlallerine karşı çalışmaya devam etti.