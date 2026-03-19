Ramazan Bayramı 20 Mart'ta başlıyor. İlk gün hafta içi günü olan Cumaya denk geliyor. Peki, 19 Mart 2026 Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Arefe Günü bankalar saat kaça kadar açık?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün resmi tatil sayılmasından dolayı, banka şubeleri 09.00'da açılacak, saat 13.00'te kapanacak.

RAMAZAN BAYRAMINDA BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı 20 Mart'ta başlıyor. İlk gün hafta içi günü olan Cumaya denk geliyor. Dolayısıyla bankalar resmi tatil sayıldığından dolayı kapalı oluyor.