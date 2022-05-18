19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri için en güzel örnekler

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:37

19 MAYIS GÜNÜ ATA'MIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük Ata'mız.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı.





19 MAYIS GÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.





Atatürk’ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.





Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.





İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.

O GELİYOR

Yıl 1919

Mayıs'ın on dokuzu.

Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını

Yeryüzüne can veren,

Cana heyecan veren

Al yüzlü Oğan güneş.

Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar ?

Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.

Uyanın Samsunlular!

Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını

Al yüzlü Oğan güneş.

Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş.





TARİHE ÜN

Bugün Türk'e bir şeref,tarihlere bir ündür

Tutsaklıktan Türklüğünkurtulduğu ilk gündür

Bugün ezdik öz yurda ecel olan başları

Bugün çıktı ağzından Ata`mın son kararı





Neydi ah…o karanlık,o günlerdeki acı

Sarmıştı dört yanını yurdun yüz bin umacı

Padişah saltanatı kurtarmak davasında

Memleket tek başına kalmış kendi yasına





Gökler Türk'ün derdinden yas tutmuş kara bağlar

Ateşten bir çemberin içinde Türklük ağlar

Gül kurumuş saksıda bülbül atmış sazını

Mevsimler değiştirmiş baharını yazını…

GENÇLİĞİN HEDEFLERİ

Seni anmak ve anlamak,

Gençliğin en büyük isteği Atam.

Senin fikirlerini yaşatmak,

Gençliğin en büyük hedefi Atam.





Senin yolundan gitmek,

Gençliğin en büyük isteği Atam.

Senin ilkelerinle yaşamak,

Gençliğin en büyük hedefi Atam.





Kurduğun cumhuriyeti korumak,

Gençliğin en büyük andıdır Atam.

Senin izinden gitmek,

Gençliğin en büyük hedefi Atam.





Senin çağdaşlık anlayışın,

Gençliğin en büyük çabasıdır Atam.

Seninle doğup, seninle büyümek,

Gençliğin en büyük şerefidir Atam.





COŞUYOR

Coşuyor Karadeniz,

Çarpıyor yüreğimiz,

Açıldı Türk’ün önü,

Bekliyor Ata’yı

19 Mayıs günü.

Ata’m Samsun’a çıktı,

Yumruklarını sıktı,

Kurtuluşa hız oldu.

Savaştı içte, dışta,

Dünyaya yıldız oldu.

KUTLUYORUM

19 Mayıs'ı seviyorum,

Ata'mızı özlüyorum,

Bayramı neşe içinde,

Coşkuyla kutluyorum.





Samsun'u seviyorum,

Ata'mızı özlüyorum,

Bu bayramı hak eden,

Gençleri kutluyorum.





Bayrağımı seviyorum,

Ata'mızı özlüyorum,

Meydanları dolduran,

Sizleri kutluyorum.





Ülkemi seviyorum,

Ata'mızı özlüyorum,

Kalbinde vatan yatan,

Herkesi kutluyorum.