Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata

19 Mayıs 2022 Perşembe, 14:42

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanırken, Eskişehir'in Seyitgazi ilçe kaymakamlığının kutlama mesajı gündem oldu.

Kaymakamlığın resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tebrik mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adının doğru yazılmaması tepki çekti.

ATATÜRK'ÜN ADI İKİ YERDE YANLIŞ YAZILDI



Kaymakamlığın kutlama mesajında sadece Atatürk isminde hata yapılmış olması ve kutlama mesajında üç yerde geçen Atatürk'ün isminin ikisinin yanlış yazılması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Kutlama mesajında Atatürk'ün ismi girişte 'Atatark' olarak yazılırken, mesajın son bölümünde ise 'Atakürk' olarak yazıldı.

TEPKİLERDEN SONRA DÜZELTİLDİ

Durumu fark eden vatandaşlar mesajdaki hatalar nedeniyle tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak da tepkilerden nasibini aldı. Yaklaşık bir saat yayında kalan hatalı kutlama mesajının ardından gelen tepkiler üzerine Seyitgazi Kaymakamlığı kutlama mesajındaki hataları düzeltti.

Seyitgazi Kaymakamlığı'nın tepkilere neden olan paylaşım;



