19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın kutlanacak. Özel günlerde ücretsiz ilan edilen toplu taşımayla ilgili il il araştırma başladı. Peki, 19 Mayıs otobüs saatleri nasıl olacak? 19 Mayıs Salı otobüs sefer saatleri

19 MAYIS OTOBÜS SAATLERİ

19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle Türkiye genelinde şehir içi otobüs seferleri tamamen durmamakta, ancak pazar ve resmi tatil tarifesi uygulanmaktadır. Bu kapsamda büyükşehirlerde sefer sıklıkları azaltılırken, özellikle ana güzergâhlarda ulaşım hizmeti kesintisiz şekilde devam etmektedir.

19 MAYIS'TA İETT'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Sefer Tarifesi Cumartesi Tarifesi oluyor.

(*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tüneli, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı–Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı–Taksim, 139 Üsküdar–Şile ve 139A Üsküdar–Şile/Ağva VIP hatlarımızda ücretsiz uygulama geçerli değildir.)

Marmaray, Metrobüs, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.